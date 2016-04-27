Глава німецької розвідки йде у відставку

Про це повідомляє адміністрація Ангели Меркель, передає Бі-бі-сі. За інформацією урядових джерел німецьких ЗМІ, Герхарда Шиндлера на посаді змінить заступник одного з департаментів міністерства фінансів Бруно Каль.

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Глава BND очолював німецьку розвідку з 2012 року. Його відставка призначена на 1 липня.

Про причини такого рішення в офіційному повідомленні не йдеться. Востаннє ім'я Герхарда Шиндлера згадувалося у зв'язку зі скандалом. Близько року тому з'ясувалося, що BND протягом декількох років шпигувала за сусідніми європейськими країнами на прохання американського Агентства національної безпеки (АНБ).

Згідно з витоками інформації з самої BND, стеження, можливо, велося за канцелярією президента Франції, французьким міністерством закордонних справ, а також за Європейською комісією.

У жовтні 2014 року відомство Герхарда Шиндлера підготувало доповідь про катастрофу Boeing MH17 на сході України. Представляв доповідь сам Герхард Шредер. Він заявив, що комісія відомства дійшла до однозначного висновку, що МН17збили проросійські бойовики.