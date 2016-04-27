Адвокати повідомили про нових фігурантів справи про вбивство Нємцова

Про це йдеться у клопотанні, направленому слідчому адвокатами Вадимом Прохоровим і Ольгою Михайловою, що представляють інтереси дочки Бориса Нємцова Жанни, передає РБК.

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У клопотанні з посиланням на матеріали справи повідомляється, що слідство вважає причетним до вбивства опозиційного політика офіцера батальйону Внутрішніх військ МВС "Сєвєр" Руслана Геремеєва і його брата Артура Геремеєва.

Крім того, у клопотанні як причетних до вбивства Бориса Нємцова осіб вказані командир батальйону Внутрішніх військ МВС "Сєвєр" Алібек Делімханов, співробітник МВС Чечні Асланбек Хатаев, Шамхан Тазабаєв, а також родичі Руслана Геремеєва - сенатор від Чечні Сулейман Геремеєв і начальник РВВС по Шелковському районі Чечні Ваха Геремеєв.

"Тим не менш, незважаючи на те, що слідчими виявлені обставини, що вказують на можливу причетність цих осіб до організації та вбивства Нємцова - ніхто з них належним чином не допитаний, у їх відношенні не проведено вичерпний перелік оперативних і слідчих дій, а Руслану і Артуру Геремеєвым навіть не висунуті звинувачення", - зазначається у клопотанні.