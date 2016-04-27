До Литви прибули два "невидимих" американських винищувачі F-22 Raptor (фото)

Сьогодні у присутності президента Литви Далі Грібаускайте на базі ВПС Литви в Шяуляй приземлилися два американські винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor. Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

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Заздалегідь про прибуття літаків не повідомлялося. Візит відбувся в період загострення у регіоні, пов'язаному з маневрами російських винищувачів поряд з американським кораблем та літаками у Балтійському морі.

Нагадаємо, за словами американських військових, у квітні російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетіли у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook в Балтійському морі. Також над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.

Міноборони Росії пояснило інцидент тим, що екіпажі Су-24 виконували планові навчально-тренувальні польоти над нейтральними водами Балтики.

Також російський винищувач "Су-27" над Балтійським морем здійснив "небезпечне і непрофесійне" перехоплення американського розвідувального літака RC-135.

26 квітня літаки F-22 прибули з Великобританії на румунську авіабазу "Михайло Когелнічану" в районі Чорного моря. Вони постійно будуть перебувати на базі на березі моря. Минулого року вони побували в Естонії та Польщі.

У ВПС США близько 180 винищувачів F-22 Raptor. Їх практично неможливо виявити на радарі. Зважаючи на це, Конгрес США заборонив продавати літаки за кордон.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу заявляє, що стратегія стримування Росії може включати посилення присутності військово-морських сил НАТО в Чорному морі.