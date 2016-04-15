США мали право збити російські літаки, що наближались до есмінця у Балтійському морі - Керрі

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає "Голос Америки". "Ми засуджуємо подібну поведінку. Вона безвідповідальна. Вона провокаційна. Вона небезпечна. А відповідно до правил застосування збройної сили, літаки могли б бути збиті", – сказав Джон Керрі.

Читайте такожНебезпечні маневри російських Су-24 над есмінцем США: Керрі обговорить інцидент з Лавровим (відео)

"Люди повинні розуміти, що це серйозна справа, і США не дозволять залякувати себе у відкритому морі. Ми хочемо донести до Росії, як це небезпечно, і висловлюємо надію, що це ніколи не повториться" , – додав він.

Бомбардувальники Су-24 неодноразово пролетіли поруч з есмінцем Donald Cook, причому настільки близько, що на воді залишилися сліди, повідомив 13 квітня представник американської влади. Це був один з найагресивніших за останній час епізодів між двома колишніми противниками часів "холодної війни", хоча на літаках і не було видно зброї, повідомило джерело.

Навколо судна також літав російський вертоліт Ка-27, з якого робилися знімки.

Офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі повідомив, що Керрі обговорить цей інцидент з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня коли російські бомбардувальники Су-24 пролетіли біля американського есмінця Donald Cook в Балтійському морі на рівні, нижчому за капітанський місток корабля, зокрема, коли з палуби есмінця повинен був злетіти польський вертоліт.