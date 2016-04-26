США направили до Чорного моря два винищувачі F-22 Raptor

Про це повідомляє Reuters.

Літаки прибули з Великобританії на румунську авіабазу "Михайло Когелнічану" в районі Чорного моря. Вони постійно перебуватимуть на базі на березі моря.

"Ми сьогодні тут, щоб продемонструвати свою здатність приймати F-22 в будь-якому місці, необхідному НАТО по всій Європі", - сказав командир ескадрильї Даніель Лехоскі.

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Винищувачі F-22 практично неможливо виявити на радарі. Через це Конгрес США заборонив продавати літаки за кордон.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявляє, що стратегія стримування Росії може включати посилення присутності військово-морських сил НАТО у Чорному морі.