В Алеппо під бомбардування потрапив госпіталь "Лікарів без кордонів": близько 30 загиблих, десятки поранених

Кілька авіаударів по лікарні в підконтрольному сирійської опозиції районі Алеппо забрали життя щонайменше 27 осіб. Серед них троє – діти. Внаслідок бомбардування зруйновано останнє педіатричне відділення у місті. Про це з посиланням на сирійську Обсерваторію з прав людини повідомляє Reuters.

Читайте також"Двохсоті" військові РФ у Сирії: Курдські бойовики видали Росії тіло загиблого

У благодійній організації "Лікарі без кордонів", яка підтримувала госпіталь Аль-Кадс, заявили, що удар був спрямований саме на лікарню, загинули щонайменше троє лікарів.

У свою чергу керівник рятувальної операції говорить, що число жертв може наблизитися до 50.

Агентство Анадолу, посилаючись на джерела в опозиційних силах, повідомляє про 30 загиблих і 62 поранених при сьогоднішньому обстрілі. За їх інформацією, бомбардування здійснила російська авіація.

Як відомо, навколо Алеппо, який частково утримують повстанці, а частково – урядові війська, останніми тижнями ідуть активні бої. За інформацією Обсерваторії, за останні 6 днів жертвами авіаударів по місту став 91 мирний житель. Ще 49 загинули при обстрілах опозицією підконтрольних Асаду районів.