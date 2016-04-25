В Алеппо за останні три дні загинуло щонайменше 60 осіб

Про це повідомляє Reuters.

Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини повідомляє про щонайменше 60 вбитих осіб впродовж останніх трьох днів бойових дій в півночному сирійському місті Алеппо, що свідчить про зростання насилля.

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Моніторингова група зазначила, що серед загиблих - семеро дітей та 10 жінок, які втратили життя внаслідок серії авіаударів з боку урядових сил та обстрілів з боку повстанців.