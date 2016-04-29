У французькому аеропорту Марсель-Прованс провели антитерористичні навчання (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, у навчаннях брали участь бійці прикордонної служби і поліцейського спецназу RAID .

За сценарієм вони повинні були відпрацювати дії у разі атаки терористів на аеропорт.

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Як повідомляв УНІАН, з осені минулого року в Європі помітно зросла загроза терактів з боку ісламістів.

Найбільш серйозні серії терактів пройшли в Парижі в листопаді 2015 року і в Брюсселі в березні 2016 року. У тому числі атаці піддався аеропорт столиці Бельгії.

У зв'язку з цим в Європі істотно посилили заходи безпеки. Особливо це актуально для Франції, де в червні-липні пройде Чемпіонат Європи з футболу.