Лавров назвав найбільш агресивну державу НАТО для Росії

Про це він заявив в інтерв'ю шведському виданню Dagens Nyheter, інформує "Європейська правда".

"З боку НАТО було зрозуміло, що Росія не небезпечна для країн Балтії. Але якщо їх прийняти до НАТО, вони заспокояться. І ось вони в альянсі, але спокою немає, особливо у нашого литовського сусіда", - заявив Лавров.

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"Литва є найбільш агресивною русофобською країною, яка штовхає НАТО на антиросійський курс", - підкреслив він.

Щодо Латвії та Естонії Лавров назвав "вражаючим цинізмом" те, що російськомовному населенню в цих країнах був наданий статус негромадян після відновлення незалежності.

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Як повідомлялося, Лавров також заявив, що Росія прийме військово-технічні заходи у разі, якщо Швеція вирішить вступити в Північноатлантичний альянс.