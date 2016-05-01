У Парижі під час першотравневих демонстрацій сталися сутички між поліцією і протестувальниками (фото)

Демонстранти протестували проти змін трудового законодавства, голосування за якими намічено на 3 травня у Національному зборах, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Поліція застосувала сльозогінний газ після того, як демонстранти почали закидати її пляшками і камінням. 28 квітня в ході заворушень близько 20 поліцейських отримали травми.

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У Франції вже протягом двох місяців зростає напруженість у зв'язку зі спробами лівого уряду провести реформу законодавства про працю, яку він вважає необхідною для зниження рівня безробіття в країні. Пропоновані закони полегшують звільнення працівників і спрямовані на лібералізацію ринку праці.