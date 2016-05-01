Командувач НАТО закликав США посилити розвідку для збору інформації про ЗС Росії

На його думку, США необхідно зосередити свої технічні можливості на "зростанні військової міці Москви". Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, передає РБК.

"Ми бачимо, що Росія не взяла простягнуту руку партнерства, а обрала шлях войовничості", — заявив генерал. "Нам потрібно перевизначити ціль, до якої ми йдемо", — сказав Брідлав.

Генерал вважає, що США повинні використовувати більше технічних засобів розвідки, таких як супутники, щоб стежити як за переміщенням військових частин, так і за таборами з підготовки терористів, але сфокусуватися, за його словами, слід у першу чергу на загрозах з боку Росії.

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Видання називає Брідлава, термін якого на посаді головнокомандувача сил НАТО в Європі закінчується в травні 2016 року, одним з архітекторів доктрини посилення присутності НАТО в Східній Європі після окупації Криму і початку конфлікту на Донбасі.

Раніше Брідлав заявляв, що США і НАТО переходять в країнах Східної Європи від політики "безпеки" до політики "відлякування".За його словами, причиною такого кроку стали дії Росії, яка "знову зміцніла і стала "агресивною".