Командувач НАТО закликав США посилити розвідку для збору інформації про ЗС Росії
Головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що США використовують недостатньо засобів технічної розвідки для збору інформації про Збройні сили Росії.
На його думку, США необхідно зосередити свої технічні можливості на "зростанні військової міці Москви". Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, передає РБК.
"Ми бачимо, що Росія не взяла простягнуту руку партнерства, а обрала шлях войовничості", — заявив генерал. "Нам потрібно перевизначити ціль, до якої ми йдемо", — сказав Брідлав.
Генерал вважає, що США повинні використовувати більше технічних засобів розвідки, таких як супутники, щоб стежити як за переміщенням військових частин, так і за таборами з підготовки терористів, але сфокусуватися, за його словами, слід у першу чергу на загрозах з боку Росії.
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Видання називає Брідлава, термін якого на посаді головнокомандувача сил НАТО в Європі закінчується в травні 2016 року, одним з архітекторів доктрини посилення присутності НАТО в Східній Європі після окупації Криму і початку конфлікту на Донбасі.
Раніше Брідлав заявляв, що США і НАТО переходять в країнах Східної Європи від політики "безпеки" до політики "відлякування".За його словами, причиною такого кроку стали дії Росії, яка "знову зміцніла і стала "агресивною".