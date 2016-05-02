У Британії пройшов травневий парад на честь Зеленого Джека (фоторепортаж)

Агентство Reuters опублікувало фоторепортаж з травневого свята в Хастінгсі, історичному місті на півночі Британії. Сотні місцевих жителів надягають пишні костюми, щоб відзначити прихід весни. За традицією, наприкінці параду відбувається символічне "жертвопринесення" - Зеленого Джека "стратять", щоб "звільнити дух літа".

Свято супроводжується багатьма конкурсами, танцями навколо прикрашеного "травневого дерева", жителі вибирають "короля і королеву травня".

Ці традиції сягають корінням в далеке минуле Британських островів. Так, перші згадки про Зеленого Джека датуються ще 5 століттям до нашої ери. Цей персонаж, який поєднує в собі ознаки людського і рослинного світів, так укорінився у народній свідомості, що його образ часто використовується в архітектурі, в тому числі церковній.

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