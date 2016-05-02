В Україні відзначають поливаний понеділок

Понеділок після Великодня в Україні називають обливаним чи поливаним. Цей свято особливо популярнесеред молоді та підлітків. За традицією юнаки мають обливати дівчат водою. Натомість ті дарують їм крашанки.

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В народі вірять, що цього дня вода має цілющу силу, а облита нею дівчина обов'язково вийде заміж за коханого.

Зараз традиційне значення поливаного понеділка потроху забувається, проте підлітки продовжують влаштовувати цього дня справжні водяні баталії. Часто від них страждають випадкові перехожі. У деяких містах під святкові обливання виділяють окремі майданчики. Найбільш популярний поливаний понеділок на Західній Україні.

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