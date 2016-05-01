Столтенберг заявив, що НАТО повинне відповідати Росії силою і стримуванням

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt і альянсу європейських газет LENA (Leading European Newspaper Alliance), передає Deutsche Welle.

"Москва незаконно анексувала Крим, підтримує сепаратистів на сході України і порушує міжнародне право. Саме тому ми розширимо свою присутність на східних кордонах альянсу", - сказав Столтенберг.

За його словами, зараз обговорюється варіант, згідно з яким до кожної держави Балтії і Польщі буде спрямовано міжнародний батальйон, ці сили знаходитимуться в режимі ротації. Остаточне рішення буде прийнято до початку саміту країн-членів НАТО у Варшаві в липні 2016 року.

Ці плани не порушують Основоположний акт НАТО-Росія, підкреслив глава альянсу, оскільки не включають в себе підкріплення істотних бойових сил. За визначенням Москви, "істотні бойові сили" - це постійне перебування не менш як тисячі солдатів в одній державі, що входить до НАТО.

"До цього показника нам далеко", - заявив генсек.

За його оцінками, ніщо не вказує на те, що РФ у найближчому майбутньому нападе на будь-яку з країн, що входять до складу альянсу.

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"Однак ми повинні бути готові, ми повинні забезпечити державам-членам НАТО повну солідарність й одночасно здійснювати політику стримування", - сказав Столтенберг, назвавши ці заходи "обгрунтованими, оборонними та відповідними міжнародному праву".

Генсек Північноатлантичного альянсу вкотре підкреслив, що НАТО не шукає конфронтації з Росією і не прагне до холодної війни, а також що всі ці заходи є реакцією на анексію Криму і дестабілізацію на сході України. Двосторонній підхід полягає в тому, що НАТО веде рішучу, сильну і передбачувану політику, пояснив Столтенберг.

"Тільки в цьому випадку ми можемо йти на політичний діалог з Росією", - сказав він. - Взаємним мовчанням жодні проблеми не вирішити".

Глава альянсу також зазначив, що канали для політичного діалогу повинні бути відкриті, щоб продовжувати шукати способи зниження напруженості й ризику воєнних інцидентів. Столтенберг не виключив, що до саміту у Варшаві відбудеться ще одна зустріч в рамках Ради НАТО-Росія.

Перші з 2014 року консультації Ради пройшли 20 квітня. На них обговорювалася криза на сході України, анексія Росією півострова Крим, ситуація з безпекою в Афганістані. На зустрічі не було прийнято жодних конкретних рішень.