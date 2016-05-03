У Франції заявили, що поки говорять "ні" угоді про вільну торгівлю ЄС-США
На цьому етапі Франція виступає проти угоди про трансатлантичну зону вільної торгівлі між ЄС і США.
Про це заявив президент країни Франсуа Олланд, передає Європейська правда з посиланням на Politico.
"Ми ніколи не приймемо підрив основних принципів нашого сільського господарства, нашої культури і взаємного доступу до ринків закупівель", - наголосив він.
"На даному етапі переговорів Франція каже "ні", - зазначив він.
Як відомо, раніше міністр торгівлі Франції Матіас Фекл заявив, що припинення торговельних переговорів між ЄС і США в даний момент є дуже ймовірним варіантом.
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Раніше Greenpeace закликав до припинення переговорів.
Зокрема, у розпорядженні організації виявилися 248 сторінок документів, підготовлених у рамках Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (TTIP) між США і ЄС. Згідно з ними, стандарти Євросоюзу в сфері охорони навколишнього середовища та охорони здоров'я будуть підірвані в результаті угоди.
Єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем спростувала можливість зниження стандартів ЄС, назвавши витік "бурею в склянці".