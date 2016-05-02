Опубліковано секретні документи про торговельну угоду між США та ЄС

У розпорядженні організації виявилися 248 сторінок документів, підготовлених у рамках Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (TTIP) між США і ЄС, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на ВВС.

Секретність, яка оточувала переговори, викликала побоювання, що американські корпорації можуть змусити європейців до послаблення захисту споживачів у Європі.

"Документи, що просочилися, підтверджують те, про що ми говорили протягом тривалого часу: TTIP поставить корпорації в центр прийняття рішень, шкодячи довкіллю і здоров'ю населення", - сказав директор відділення Greenpeace в ЄС Йорго Рісс.

За даними Greenpeace, США домагаються, щоб ЄС відмовився від "принципу обережності" ставлення до потенційно шкідливих продуктів і перейняв підхід, прийнятий у США, який спрямований на управління ризиками, а не на їхнє запобігання.

Принцип обережності може змусити виробника довести відсутність небезпеки від продукту. Це відноситься, наприклад, до генетично модифікованих організмів (ГМО), чиї можливі ризики для екосистеми і харчового ланцюга викликають широкі дебати.

США дозволяє вирощування понад 170 видів ГМО-рослин, в той час як лише один вид - сорт кукурудзи - схвалено для комерційного вирощування в ЄС.

Також у Greenpeace побоюються, що в угодах не передбачено зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу.

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Як повідомляє Reuters, єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем спростувала можливість зниження стандартів ЄС, назвавши витік "бурею у склянці".

Мальмстрем заявила в Женеві, що ЄС не принесе в жертву свої принципи, тільки щоб укласти договір до того, як президент США Барак Обама залишить посаду в січні 2017 року.

"Якщо договір недостатньо гарний, ми просто повинні сказати: вибачте, але ми повинні поставити це на лід і чекати наступну адміністрацію. Очевидно, що ми втрачаємо час і імпульс, але ми не можемо погодитися на TTIP у версії lite або на щось, що не досить добре для нас", - сказала вона.

Нагадаємо, США та ЄС в рамках TTIP повинні узгодити європейське і американське законодавство у низці галузей і секторів. Прихильники партнерства вважають, що ця угода буде сприяти збільшенню товарообігу, а також допоможе створювати нові види бізнесу і робочі місця.