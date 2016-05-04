ЗМІ: у Трампа не залишилося конкурентів для балотування на посаду президента США

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на американські ЗМІ.

Таким чином, мільярдер Дональд Трамп залишився єдиним претендентом на номінацію від республіканців і має стати кандидатом від партії на президентських виборах.

Очікується, що губернатор штату Огайо Джон Кейсік зробить офіційну заяву про вихід з виборчих перегонів у середу, 4 травня, у місті Колумбусі (штат Огайо), о 17-й годині за місцевим часом.

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Раніше УНІАН повідомляв, що від подальшої боротьби за можливість балотуватися на посаду президента США від "республіканців" відмовився головний конкурент Трампа - Тед Круз.