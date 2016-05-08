На кордоні Італії та Австрії сталися сутички, є постраждалі

Австрія заявила про намір звести стіну на перевалі Бреннер, який є одним з маршрутів, що використовуються мігрантами для потрапляння в більш багаті північні країни Євросоюзу, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожІталія і Німеччина виступають проти планів Австрії звести паркан на кордоні

Кількість учасників акції проти зведення стіни, організованої італійськими анархістами, за різними оцінками коливалася від 250 до 600 осіб. Вони були в масках і закидали поліцію камінням та димовими шашками.

Італійська поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

В ході зіткнень двоє італійських поліцейських отримали поранення. За словами голови місцевого відділку поліції Італії Фульвіо Кослові, близько 10 демонстрантів були затримані.

Зіткнення сталися з італійської сторони кордону, хоча повідомляється, що з боку Австрії були розгорнуті близько 300 поліцейських, які не втручалися в ситуацію.

Італія і Німеччина раніше виступили з категоричним протестом проти намірів Австрії зі зведення стіни.

Австрійський міністр внутрішніх справ Вольфганг Соботка заявив минулого місяця, що близько мільйона мігрантів з Лівії готові перетнути Середземне море в цьому році.