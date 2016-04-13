Австрія почала будувати стіну на кордоні з Італією

За словами австрійських поліцейських, вони вже приступили до заливання бетону для фундаменту залу реєстрації мігрантів, а також опор огорож, передає Lenta.ru. Основні роботи проводяться на перевалі Бреннер, через який йде основний поток мігрантів з Італії до Австрії.

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Будівництво огорожі планується завершити до літа. За оцінками австрійських чиновників, найближчим часом мігранти усвідомлять, що "балканський маршрут" через Грецію, Македонію та Сербію остаточно закрився, і почнуть шукати альтернативні шляхи.

Спорудження стіни на перевалі Бреннер вже розкритикувала Європейська комісія. Однак офіційний Відень заявив, що зведення паркану проти мігрантів - це політична необхідність.

5 квітня міністр транспорту Німеччини Олександр Добріндт закликав направити німецьких поліцейських на італійсько-австрійський кордон, щоб допомогти місцевим силам правопорядку утримати ситуацію під контролем.

Після того, як Словенія, Хорватія, Сербія, Македонія, Болгарія за підсумками саміту ЄС - Туреччина оголосили про закриття кордонів для мігрантів з Близького Сходу, основний їх потік пішов через Італію. Переселенці намагаються проникнути до Австрії, а звідти потрапити в Німеччину. Один з основних маршрутів проходить через альпійський перевал Бреннер. У неділю, 3 квітня, там сталися сутички між австрійськими солдатами і поліцейськими і сотнями протестувальників з Італії, Австрії та Німеччини, які вимагають відкрити кордон для мігрантів. В результаті було поранено 15 осіб.