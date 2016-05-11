Названа європейська столиця з найдорожчими готелями

Середня вартість ночівлі у місті склала 147,98 євро, повідомляється в дослідженні туристичного сервісу Hotel Info, опублікованому на сайті компанії, передає Lenta.ru. Відзначається, що за рік ціни на розміщення в Берні зросли на 7,27%.

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На другій позиції опинився Лондон, який лідирував у минулому році. Тут туристу в середньому доведеться заплатити 138,05 євро за ніч (мінус 2,36% до 2015 року). На третьому місці розмістився Копенгаген - 136,9 євро (плюс 13,84% до 2015 року).

Також в десятку лідерів увійшли Стокгольм, Осло, Брюссель, Гельсінкі, Амстердам, Париж і Дублін.