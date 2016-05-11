ЄС домовився про контроль на внутрішніх кордонах Шенгену до листопада

Пропозицію Єврокомісії про продовження прикордонного контролю на внутрішніх кордонах Шенгену до листопада 2016 року сьогодні підтримали представники 28 країн-членів ЄС. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Продовження контролю на кордонах також має бути погоджено Радою ЄС, що запланована на полях зустрічі міністрів економічного розвитку країн ЄС в Брюсселі в четвер, 12 травня.

Перевірки на внутрішніх кордонах у ЄС проводитимуться прикордонними службами тих країн, які є членами Шенгенської угоди.

Як відомо, Німеччина стала першою країною серед країн Шенгенської зони, яка запровадила контроль на кордонах 13 вересня. Відтоді контроль на кордонах багато разів подовжувався. Згідно з донині чинними правилами Шенгенської зони (29 стаття Шенгенського кодексу про кордони) Берлін міг подовжувати контроль лише до 13 травня. Єврокомісія на початку березня розробила "дорожню карту" щодо відновлення звичної роботи Шенгенської зони без внутрішніх кордонів до грудня 2016 року.

Нагадаємо, прикордонний контроль всередині Шенгену було введено через кризу з напливом мігрантів. Зараз 8 з 26 держав Шенгену ввели контроль на своїх внутрішніх кордонах, що є "виключно тимчасовим заходом".