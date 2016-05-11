Фінляндія через анексію Росією Криму обмежить особам з подвійним громадянством доступ до держпосад – ЗМІ

Як повідомляє фінське видання yle, згідно з нещодавно опублікованою доповіддю НАТО, Росія може спробувати політично активізувати росіян, які проживають у Фінляндії, як захід у відповідь, якщо Фінляндія вступить до Альянсу.

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На даний момент у Фінляндії готують закон, який визначатиме, якою мірою необхідно обмежити доступ особам з двома громадянствами до державних посад. Закон буде представлений восени.

Як зазначається, зовнішньополітичне керівництво Фінляндії почало звертати увагу на ризики, пов'язані з двома громадянствами, майже два роки тому. Актуальною причиною стали події в Україні та анексія Криму Росією.

У Фінляндії рік тому робоча група, створена за пропозицією президента Саулі Ніїністе, опублікувала аналіз того, якою мірою потрібно брати до уваги наявність двох громадянств при призначеннях на державні посади.

На даний момент про наявність другого громадянства немає необхідності заявляти, оскільки Фінляндія не вимагає при отриманні фінського паспорта відмовлятися від громадянства іншої країни.

У державних органах Фінляндії зараз перебувають на службі 74 тис. осіб, з яких 30 тис. на посадах, що передбачають обов'язкову наявність фінського громадянства.

З початку 2016 року чиновників, що працюють з секретними документами, змусили проходити окрему перевірку безпеки. Приводом для цього стала не стільки внутрішня безпека, скільки міжнародне співробітництво: метою перевірок було довести іноземним партнерам, що Фінляндії можна довіряти.

У результаті перевірок на декількох робочих місцях роботу було реорганізовано таким чином, щоб у осіб з двома громадянствами не виникав конфлікт інтересів під час виконання робочих обов'язків.