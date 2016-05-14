У Польщі урочисто відкрили будівництво системи ПРО

Про це повідомляє Радіо Польща.

На відкритті були присутні президент Польщі Анджей Дуда, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич і заступник генерального секретаря оборони США Роберт Ворк. Також у заході взяв участь міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, який був головним учасником переговорів із Сполученими Штатами на тему створення системи протиракетної оборони.

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Американську сторону представляв, зокрема, посол США Пол Джонс, головнокомандувач військово-морськими силами США в Європі адмірал Марк Фергюсон. Серед гостей був також міністр оборони Румунії Міхнеа Моток.

«Це важливий день, оскільки саме сьогодні починається новий етап зміцнення безпеки Європи, а значить і Польщі», - сказав під час урочистостей президент Польщі Анджей Дуда.

Глава держави також додав, що Польща давно чекала моменту, коли сили НАТО постійно будуть перебувати на території країни.

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У свою чергу, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що «мета встановлення системи протиракетної оборони – підвищити обороноздатність Польщі та її союзників». Міністр акцентував увагу на тому, що розміщення системи ПРО в країні не є проявом агресії.