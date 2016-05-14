У Москві на кладовищі відбулася масова бійка 200 осіб зі стріляниною, є загиблі (відео)
14:52, 14 травня 2016Світ
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У бійці на Хованському кладовищі Москви брали участь близько 200 осіб, 50 з них затримані на місці, загинули дві особи.
REUTERS
Раніше повідомлялося, що у бійці зі стріляниною, що сталася в суботу вдень на Хованському кладовищі, брали участь майже 500 чоловік, пише РИА Новости.
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"За уточненими даними поліції, в інциденті брали участь близько 200 чоловік, 50 з них затримані на місці, постраждали 10, у тому числі двоє загинули", — повідомили в прес-службі.
З місця події вилучено, зокрема, вогнепальну зброю.
"На даний момент конфлікт повністю локалізовано, на місце прибув голова столичної поліції Анатолій Якунін. Тривають оперативні та слідчі заходи", — додали в поліції.
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