У Москві на кладовищі відбулася масова бійка 200 осіб зі стріляниною, є загиблі (відео)

Раніше повідомлялося, що у бійці зі стріляниною, що сталася в суботу вдень на Хованському кладовищі, брали участь майже 500 чоловік, пише РИА Новости.

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"За уточненими даними поліції, в інциденті брали участь близько 200 чоловік, 50 з них затримані на місці, постраждали 10, у тому числі двоє загинули", — повідомили в прес-службі.

З місця події вилучено, зокрема, вогнепальну зброю.

"На даний момент конфлікт повністю локалізовано, на місце прибув голова столичної поліції Анатолій Якунін. Тривають оперативні та слідчі заходи", — додали в поліції.