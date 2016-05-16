У Норвегії евакуювали пасажирів рейсу Ryanair через розіграш

Про це повідомила норвезька поліція, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Інцидент стався в аеропорту Рюгге, неподалік від Осло, коли рейс Ryanair готувався до вильоту.

За даними поліції, причиною евакуації став помилковий сигнал про загрозу безпеці, коли два пасажири вирішили влаштувати розіграш.

Як повідомляють ЗМІ, двоє чоловіків голосно сперечалися, і інші пасажири почули в їх розмові слово "бомба".

Читайте такожУ Лондоні безпілотник зіткнувся з пасажирським літаком

У результаті чоловіки були арештовані, а підозрілих пристроїв на борту виявлено не було.

Один із заарештованих - британець, другий - громадянин Шрі-Ланки, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на представника поліції.