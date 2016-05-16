Лідери Кіпру після довготривалих переговорів висловилися за об'єднання

Про це йдеться у спільній заяві політиків, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Cyprus Mail. "Сьогодні ми відзначаємо першу річницю початку переговорів лідерів двох країн, а також наше прагнення невпинно працювати, щоб досягти всеосяжного врегулювання кіпрського питання на основі спільної заяви, зробленої у лютому 2014 року. Цей рік був роком інтенсивних переговорів, і ми, як двоє лідерів, висловлюємо задоволення у зв'язку з істотним прогресом, який був досягнутий на сьогоднішній день", - йдеться у заяві.

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У документі підкреслюється, що є ще труднощі та розбіжності, але лідери двох країн сповнені рішучості проявити необхідну волю і мужність, щоб подолати невирішені питання.

"В минулому році, беручи до уваги інтереси нашої спільноти, ми робили все можливе, щоб проявити повагу до прав усіх сторін. Наша спільна мета - це безпрограшне рішення, яке врахує інтереси і права майбутнього об’єднаного Кіпру", - йдеться в повідомленні.

Лідери двох країн заявили, що вони хотіли б підкреслити свою прихильність активізації зусиль в майбутні місяці "з метою досягнення всеосяжної угоди протягом 2016 року".

"Ми хотіли б нагадати про наше спільне переконання, що справедливе і міцне врегулювання дозволить не тільки принести мир та процвітання на Кіпр, але і послужить хорошим прикладом і сприятиме стабільності і співпраці в регіоні", - відзначається в документі.

Прес-секретар кіпрського уряду сказав, що Анастасіадіс і Акинджи мають різні підходи щодо того, як торкнутися питання про безпеку і гарантії.

Анастасіадіс хоче, щоб спочатку двоє лідерів досягли угоди, яку потім передадуть Туреччині, Акинджи пропонує прийняти рішення на широкій конференції з державами-гарантами, які потім фіналізують угоду.

"Позиція Анастасіадіса полягає в тому, що розділ безпеки і гарантій спочатку необхідно обговорити між двома громадами, погодити, а потім представити на багатосторонній конференції, де будуть присутні країни-гаранти - Греція, Туреччина і Великобританія", - сказав прес-секретар.

Наступна зустріч двох лідерів Кіпру намічена на 27 травня.