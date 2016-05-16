У РФ активіста заарештували через маску Путіна (фото)
18:00, 16 травня 2016Світ
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У Москві суд засудив активіста Романа Рословцева до 20 діб адміністративного арешту за те, що він вийшов на Червону площу в масці, що зображує Володимира Путіна.
Маску з Путіним суддя постановила знищити / grab
Дії активіста суд визнав "порушенням порядку проведення публічного заходу", повідомляє "Радіо Свобода".
Маску з Путіним суддя постановила знищити.
Сам Рословцев не визнав себе винним.
Чоловіка затримали 14 травня. До цього він неодноразово проводив в Москві пікети з метою, як він сам заявляє, продемонструвати абсурдність 212.1 статті Кримінального кодексу Росії, що передбачає до 5 років позбавлення волі за "неодноразове порушення правил проведення публічних заходів".
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Раніше по цій статті до двох з половиною років колонії був засуджений Ільдар Дадін. Ще троє активістів, яким були пред'явлені такі звинувачення, емігрували з Росії.
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