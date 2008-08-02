Ільхам Алієв йде на президентські вибори вдруге

Ільхама АЛІЄВА офіційно висунуто кандидатом на пост глави держави на майбутніх 15 жовтня президентських виборах в Азербайджані.

Як передає ІТАР-ТАСС, таке рішення було ухвалено одностайно на IV з`їзді правлячої партії "Ені Азербайджан" (Новий Азербайджан), головою якої є чинний глава держави.

І.АЛІЄВ виступив на з`їзді партії, в якому брали участь більш як 600 делегатів, з 30-хвилинною промовою. "Якщо мені буде довірено, то я докладу всіх зусиль для подальшого розвитку і зміцнення Азербайджану, захисту його національних інтересів", - заявив І.АЛІЄВ.