У Фінляндії дикий ведмідь вибіг прямо на фотографа, який знімав птахів (фото)

В результаті йому вдалося зробити унікальні фотографії, шанс зняти які випадає раз у житті. Фотограф заявляє, що не встиг злякатися, пише yle.fi.

Куяла лежав на животі і фотографував в той момент, коли в об'єктиві з'явилася велика темна пляма. Спочатку фотограф подумав, що то біжить собака.

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"Птахи злякалися руху і розлетілися, а я почав дивитися, що їх налякало. Спочатку я подумав, що до мене біжить собака, але раптово я зрозумів, що це бурий ведмідь", - розповів Куяла.

"Зрозуміло, що фотограф-анімаліст завжди мріє про таку ситуацію. Я сорок років фотографував природу, і в той момент зрозумів, що мені перший раз в житті випав шанс сфотографувати ведмедя в живій природі, за межами спеціальних платних будок для фотографів. Я не роздумував, а схопився за фотоапарат і почав знімати", - зазначив фотограф.

Куяла знімав ведмедя, як і раніше, лежачи на землі, і незабаром зрозумів, що звір на повній швидкості наближається рівно до того місця, де знаходився фотограф.

"Я зрозумів, що ми з ведмедем неминуче зіткнемося, тому піднявся на ноги. Як тільки звір мене побачив, він зупинився, поміркував хвилину, а потім пішов геть", - розповів він.

Куяла каже, що ні в який момент не відчував страху.

"Я навіть не подумав про небезпеку. Ведмідь не полював, він утікав від чогось, рятуючи своє життя", - розповів фотограф.