Теракт у Китаї за 4 дні до Олімпіади: 16 загиблих, 12 поранених
Нападники схоплені
У понеділок вранці на північному заході Китаю двоє терористів атакували прикордонну охорону в районі міста Кашгар в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР, убито 16 військовослужбовців народної поліції (внутрішні війська), 12 поранені, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на китайське агентство Xinhua.
Інцидент відбувся в 07:55 ранку за місцевим часом. Дві вантажівки в`їхали на територію бази, на смерть збивши декількох людей. Водії вискочили з салонів і пустили в хід ножі, а потім кинули дві ручні гранати в групу поліцейських, що займалися уранішньою зарядкою.
Як повідомило китайське агентство, обидва нападники були схоплені.
Цей теракт став ще одним в ланцюзі інцидентів, що відбулися у ряді районів КНР напередодні відкриття Олімпіади-2008.