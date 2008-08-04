Теракт у Китаї за 4 дні до Олімпіади: 16 загиблих, 12 поранених

У понеділок вранці на північному заході Китаю двоє терористів атакували прикордонну охорону в районі міста Кашгар в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР, убито 16 військовослужбовців народної поліції (внутрішні війська), 12 поранені, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на китайське агентство Xinhua.

Інцидент відбувся в 07:55 ранку за місцевим часом. Дві вантажівки в`їхали на територію бази, на смерть збивши декількох людей. Водії вискочили з салонів і пустили в хід ножі, а потім кинули дві ручні гранати в групу поліцейських, що займалися уранішньою зарядкою.

Як повідомило китайське агентство, обидва нападники були схоплені.

Цей теракт став ще одним в ланцюзі інцидентів, що відбулися у ряді районів КНР напередодні відкриття Олімпіади-2008.

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