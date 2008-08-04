Південна Осетія оформить прибулих волонтерів як своїх вояків

У Цхінвалі, з огляду на загострення ситуації в зоні грузино-осетинського конфлікту, прибули близько трьохсот добровольців з Північної Осетії "щоб допомогти Південній Осетії у разі війни з Грузією". Про це заявив в інтерв`ю РІА Новости президент невизнаної республіки Едуард Кокойти.

За його словами, очікується, що всього до Південної Осетії може прибути до двох тисяч північноосетинських добровольців. При цьому Кокойти наголосив, що ці люди "не вважають себе добровольцями - вони вважають своїм обов`язком виступити на захист свого народу".

Кокойти повідомив, що, хоча Південна Осетія "в першу чергу розраховує на власні сили", дуже багато пропозицій надіслати своїх добровольців до республіки вже надійшло з північнокавказьких республік і Абхазії. За його словами, дві тисячі осіб можуть бути виділені від козаків, "але такої потреби поки що немає". Крім того, повідомив Кокойти, до 500 осіб готова надати Карачаєво-Черкесія. "У Кабардино-Балкарії теж ідуть ці процеси, але поки що ми теж утрималися від цієї пропозиції", - зазначив Кокойти. Водночас, за його словами, найближчим часом в Цхинвалі чекають прибуття групи воїнів-афганців. Перша така група в кількості 50 осіб уже прямує до Південної Осетії, сказав Кокойти.

"Ми хочемо, щоб не було стихійного напливу добровольців... Ми хочемо, щоб вони організовано, злагоджено вливалися в структури міністерства оборони Південної Осетії", - зазначив Кокойти, додавши, що прибулі добровольці пройдуть на території Південної Осетії додаткову підготовку. "Просто так ми нікого не кидатимемо в бій", - сказав він. Водночас підкресливши, що в республіці не оголошувалася мобілізація. "Ми вважаємо, що сил і засобів на сьогодні достатньо", - додав він.