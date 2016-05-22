Росія не проявляє зацікавленості у скороченні ядерної зброї - Обама

Він пояснив це зовнішньополітичними чинниками, передає РБК з посиланням на його інтерв'ю телеканалу NHK.

Обама нагадав, що в 2009 році говорив про бажання створити світ, вільний від ядерної зброї, проте відтоді серйозного прогресу в цьому питанні досягнуто не було.

Він зазначив, що на початку свого президентського терміну підписав з Росією договір про скорочення наступальних ядерних озброєнь (СНО-3), однак Москва вказує, що не зацікавлена у подальшому зменшенні ядерних потенціалів.

Обама пояснив застій у галузі ядерного роззброєння зовнішньополітичними проблемами і, зокрема, ситуацією в Україні.

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Зазначається, що інтерв'ю телеканалу NHK американський президент дав напередодні візиту до Японії, який розпочнеться 25 травня. Він наголосив, що США і Японія були в минулому ворогами, а тепер стали близькими союзниками. Зміна у відносинах Обама назвав прикладом прагнення до миру.

Глава Білого дому також заявив, що має намір відвідати Хіросіму, яка зазнала в 1945 році атомного бомбардування з боку США. Обама може стати першим президентом, який приїде в місто, де внаслідок атаки з повітря загинули 140 тисяч цивільних осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що низка російських експертів вже закликала владу країни зайнятися розробкою нових видів ядерної зброї, яка покликане "зробити подальший розвиток протиракетної оборони США недоцільним".