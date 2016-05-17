Російський військовий експерт розповів про нову стратегію РФ щодо Заходу

Москва сприймає ці кроки як загрозу безпеці РФ, розповідає "Апострофу" російський військовий оглядач Олександр Гольц.

У зв'язку з цим низка російських експертів вже закликала владу країни зайнятися розробкою нових видів ядерної зброї, що покликано "зробити подальший розвиток протиракетної оборони США недоцільним", заявив експерт.

Зараз більш-менш очевидно, що ми або рухаємося в ситуацію нової "холодної війни", чи вже в ній перебуваємо, вважає Гольц. Заяви йдуть досить різкі. Як з російського боку, так і з боку НАТО.

Він зазначив, що важливим і неминучим елементом цієї "холодної війни" є гонка озброєнь. "Я думаю, що наступні роки будуть досить ризиковими для світу. Тому що у Росії немає тих ресурсів, якими володів Радянський Союз в попередній "холодній війні". Немає союзників, не дуже добре з фінансами, старіння населення, з яким не сформуєш 5-мільйонну армію. Але є ядерна зброя", - заявив Гольц.

На його думку, стратегія Росії буде полягати в тому, щоб переконати Захід, що "у нас вистачить політичної волі цю зброю використовувати". У зв'язку з цим, розповідає військовий експерт, російська ядерна політика буде все більш ризиковою.

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Також залежно від того, що буде робити РФ, кроків у відповідь вживатиме й Захід. Поки що можна спостерігати тільки його реакцію. Після подій у Криму й на Донбасі Захід вирішив розмістити чотири батальйони в Прибалтиці і Польщі. Відбудуться ще якісь зміни у майбутньому - відбудуться наступні кроки, впевнений військовий оглядач.

"Росія буде продовжувати свою політику ядерного стримування у всій її красі. В тому числі, погрожуючи країнам, як це було у випадку з Польщею та Румунією після розміщення баз ПРО (РФ заявили, що ці країни стали цілями для можливих ядерних ударів - Ред.)", - підсумував Гольц.