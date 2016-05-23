Правляча консервативна партія лідирує на виборах до парламенту Кіпру

04:36, 23 травня 2016
Світ
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Правляча консервативна партія лідирує на виборах до парламенту Кіпру, які відбулися в неділю, 22 травня. 

REUTERS

Вперше отримати місце в законодавчому органі країни може націоналістична партія, передає Deutsche Welle.

За результатами підрахунку 75 відсотків голосів виборців, правоцентристська партія "Демократичне об'єднання" лідирує з результатом 31 відсоток голосів, за нею йде комуністична Прогресивна партія трудового народу Кіпру, яка набирає 25,6 відсотка голосів, повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Водночас націоналістична партія ELAM набирає 3,78 відсотка голосів. Якщо ця тенденція збережеться, це дозволить партії здобути принаймні одне місце в парламенті, в якому засідають 56 депутатів. Бар'єр для проходження в законодавчий орган країни становить 3,6 відсотка.

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Голосування розглядають також як тест на популярність президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса, термін повноважень якого спливає в 2018 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери грецької та турецької частин Кіпру Нікос Анастасіадіс і Мустафа Акинджи висловили рішучий намір вирішити усі питання для врегулювання кіпрської проблеми протягом року. Наступна зустріч двох лідерів Кіпру намічена на 27 травня.

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