Представник ООН в Україні проведе два дні в затоплених районах

6 серпня місія експертів ООН, яку очолює Координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ, відбула з Києва з дводенним візитом до Івано-Франківська з метою оцінки ситуації за наслідками повені в Західній Україні.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному відділі Представництва ООН в Україні, планується, що 7 та 8 серпня делегація ООН у складі Представника Дитячого фонду ООН (UNICEF) в Україні Джеремі ХАРТЛІ та фахівців Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) проведуть оцінку теперішнього стану гуманітарної ситуації в регіоні, визначать короткотермінові заходи та довгострокові потреби щодо забезпечення відновлення потерпілих районів на Прикарпатті.

Очікується, що члени делегації Представництва ООН зустрінуться з органами місцевого самоврядування та населенням з територій, що постраждали від стихійного лиха.