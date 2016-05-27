Південна Осетія перенесла референдум про входження в РФ

Про це повідомляє Медуза з посиланням на президента самопроголошеної республіки Леоніда Тібілова

Референдум вирішено провести після чергових виборів президента, які заплановані на квітень 2017 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що референдум про входження до складу РФ планувалося провести до серпня цього року, проте точні терміни не були визначені. На голосування буде винесено питання про зміну південноосетинської конституції, що дозволить у майбутньому звернутися до керівництва Росії з проханням про приєднання.

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Довідка УНІАН. Південна Осетія - самопроголошена, частково визнана держава на Південному Кавказі. Значна частина світової спільноти (в тому числі і Україна) розглядає Південну Осетію (Цхінвальський регіон) як зону етнополітичного конфлікту, при цьому визнаючи її частиною території Грузії у складі трьох адміністративних одиниць.

Кордони республіки були визначені в часи Грузинської РСР, коли на її території існувала етнічна автономія - південно-осетинська автономна область. Її незалежність визнають самопроголошені республіки Абхазія, Придністровська Молдавська Республіка Нагірно-Карабахська Республіка.