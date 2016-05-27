Окупанти вночі відпустили трьох кримських татар, затриманих в передмісті Сімферополя (відео)

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Шевкет Наматуллаев.

"Вони там пробули з семи ранку і до двох годин ночі. Весь цей час адвокатів до них не пускали. Напередодні в їх будинках пройшли обшуки. Причиною послужило те, нібито на їх торгових точках працюють мігранти", - написав він.

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Наматуллаєв підкреслив, що прихід в будинок до Хайсера Халілова силовики спланували заздалегідь: "до їх появи, хтось спустив колеса машини, що стоїть у дворі, і зняв камеру спостереження".

Як повідомляв УНІАН, 26 травня в анексованому Криму силовики окупантів провели "відразу три обшуки" в будинках кримських татар.