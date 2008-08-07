Грузія припиняє вогонь в односторонньому порядку

Грузія заявила про тимчасове припинення вогню в зоні грузино-осетинського конфлікту.

Як повідомив сьогодні журналістам державний міністр Грузії з питань реінтеграції Теймураз Якобашвілі, "Грузія в односторонньому порядку тимчасово припиняє в регіоні вогноь у відповідь".

Він пояснив журналістам, що тільки-но повернувся з Цхінвалі, де провів переговори з командувачем російськими миротворцями Маратом Кулахметовим.

За підсумками переговорів Грузія ухвалила якийсь час утриматися від відкриття у відповідь вогню. За його словами, Грузія ще раз спробує переконати осетинську сторону в тому, що ескалація напруженості може спричинити великі і марні жертви. Таким чином, Грузія намагається не допустити масштабних зіткнень в конфліктній зоні, зазначив Т.Якобашвілі.