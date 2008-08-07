США просять Росію вплинути на Південну Осетію

Адміністрація президента США Джорджа Буша просить Росію вплинути на невизнану республіку Південна Осетія, заявив журналістам у Вашингтоні заступник офіційного представника держдепартаменту США Гонзало Галлегос.

"Ми перебуваємо в щільному контакті із старшими офіційними особами Росії та Грузії. Ми закликаємо Москву чинити тиск на фактичних лідерів Південної Осетії, щоб вонм припинили стріляти, і ми закликаємо Тбілісі зберігати стриманість", - цитує Галлегоса РІА "Новости"".

У Вашингтоні "дуже занепокоєні ситуацією і закликають до негайного припинення насильства і прямих переговорів між сторонами", - сказав американський дипломат.