Грузинська армія пішла на штурм Цхінвалі

08:01, 08 серпня 2008
Світ
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Південна Осетія повідомляє про 15 загиблих

Фото Reuters
Грузинські війська узяли під контроль вісім сіл в Знаурському районі Південної Осетії, повідомляє телеканал "Руставі-2". У ніч на п`ятницю грузинські сили пішли на штурм Цхінвалі. У місті і його околицях йшли бої із застосуванням важкої зброї. Власті невизнаної республіки Південна Осетія повідомляють про 15 загиблих.

У свою чергу представники Грузії заявили, що військові приступили «до операції по наведенню конституційного порядку», оскільки осетинські формування продовжували обстріл грузинських сіл. Ситуацію в зоні грузино-осетинського конфлікту в найближчі години розгляне Рада Безпеки ООН, скликана на вимогу Росії.

Радіо Свобода

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