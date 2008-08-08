Грузинська армія пішла на штурм Цхінвалі

Грузинські війська узяли під контроль вісім сіл в Знаурському районі Південної Осетії, повідомляє телеканал "Руставі-2". У ніч на п`ятницю грузинські сили пішли на штурм Цхінвалі. У місті і його околицях йшли бої із застосуванням важкої зброї. Власті невизнаної республіки Південна Осетія повідомляють про 15 загиблих.

У свою чергу представники Грузії заявили, що військові приступили «до операції по наведенню конституційного порядку», оскільки осетинські формування продовжували обстріл грузинських сіл. Ситуацію в зоні грузино-осетинського конфлікту в найближчі години розгляне Рада Безпеки ООН, скликана на вимогу Росії.

Радіо Свобода