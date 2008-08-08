Грузинська армія пішла на штурм Цхінвалі
08:01, 08 серпня 2008Світ
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Південна Осетія повідомляє про 15 загиблих
|Фото Reuters
У свою чергу представники Грузії заявили, що військові приступили «до операції по наведенню конституційного порядку», оскільки осетинські формування продовжували обстріл грузинських сіл. Ситуацію в зоні грузино-осетинського конфлікту в найближчі години розгляне Рада Безпеки ООН, скликана на вимогу Росії.
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