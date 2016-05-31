Найпотужніший удар з моменту "режиму тиші" у Сирії: через російські авіаудари по Ідлібу загинули 23 людини

11:07, 31 травня 2016
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У ході повітряного удару по місту Ідліб у Сирії, яке контролюють противники президента Башара Асада, загинули щонайменше 23 людини.

REUTERS

Про це повідомили у базованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу з дотримання прав людини, передає РБК з посиланням на Reuters.

За даними правозахисників, удару було завдано російською авіацією, він став найпотужнішим з часу досягнення домовленості про припинення вогню в лютому.

Серед загиблих було принаймні семеро дітей, ударів, за даними обсерваторії, було завдано по декількох цілях у місті, одна з них розташовувалася поруч з госпіталем.

Агентство зазначає, що в місті діють кілька угруповань, в тому числі загони пов'язаної з "Аль-Каїдою" терористичної організації "Джебхат ан-Нусра".

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Днем раніше обсерваторія повідомила, що в районі Алеппо внаслідок артобстрілів і бомбардувань сирійської армії загинули щонайменше 35 осіб, серед яких семеро дітей і троє цивільних жінок.

Міноборони Росії поки не коментувало цю інформацію.

Раніше у базованому у Лондоні Сирійському центрі моніторингу з дотримання прав людини повідомили, що за час російської військової операції в Сирії загинули 2099 мирних жителів.

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