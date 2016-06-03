У Болгарії вирішили закупити нові військові кораблі та замінити радянські МіГ-29

За схвалення нових оборонних витрат проголосували 123 депутати, проти висловилися 29 і четверо утрималися, повідомляє Bloomberg з посиланням на спікера Народного зібрання Цецку Цачеву, передає РБК.

За її словами, Болгарія планує придбати вісім або дев'ять нових або уживаних винищувачів, а також замовити два нових кораблі з поставкою до 2021 року. Ще вісім літаків, можливо, будуть придбані до 2023 року.

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Рішення парламенту забезпечить розвиток оборонного потенціалу країни на найближчі 30 років, сказав депутатам міністр оборони Микола Ненчев. Він підкреслив, що ситуація з безпекою в Південно-Східній Європі погіршилася, і Болгарія не повинна виглядати незахищеною. Він додав, що армія завалена старим радянським озброєнням і не має оперативної сумісності з силами НАТО.

Керівництво альянсу закликає його членів збільшити оборонні витрати до рівня 2% від ВВП. Болгарія, за даними Bloomberg, планує досягти цього показника до 2024 року. Зараз вона витрачає на оборону 1,35% ВВП.

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Нові винищувачі повинні будуть замінити МіГ-29. Влітку минулого року Ненчев заявив, що дев'ять з 19 літаків цієї моделі вимагають ремонту. Болгарія також відмовилася від російського техобслуговування МіГ-29, підписавши контракт з Польщею. «Болгарія — єдиний член НАТО, який майже на 90% залежить від Росії. Мене це дуже турбує, і я б не хотів, щоб це продовжувалося», — говорив з цього приводу міністр оборони.

В якості заміни МіГ-29 Болгарія розглядає шведські Saab Gripen C/D, вживані Eurofighter Tranche 1 або американські F-16 MLU, пише Bloomberg. Софія також провела переговори про постачання кораблів з вісьмома суднобудівними компаніями, в тому числі з французькою DCNS і нідерландською Damen Shipyards Group. Болгарський флот хоче придбати у них багатофункціональні модульні патрульні кораблі, зазначає видання «Новините».