Медведєв не хоче розмовляти з Саакашвілі
19:15, 10 серпня 2008
Світ
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Про це представник Грузії повідомив в ООН
|Михайло Саакашвілі
Президент Грузії Михайло Саакашвілі намагався минулої ночі зв`язатися з президентом РФ Дмитром Медведєвим, проте останній відмовився від прямих контактів з грузинським колегою. З такою заявою, як повідомляє РосБізнесКонсалтинг
, виступив в Нью-Йорку на скликаному з ініціативи США засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник Грузії при організації Іраклій Аласанія.
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