Медведєв не хоче розмовляти з Саакашвілі

Про це представник Грузії повідомив в ООН

Президент Грузії Михайло Саакашвілі намагався минулої ночі зв`язатися з президентом РФ Дмитром Медведєвим, проте останній відмовився від прямих контактів з грузинським колегою. З такою заявою, як повідомляє Президент Грузії Михайло Саакашвілі намагався минулої ночі зв`язатися з президентом РФ Дмитром Медведєвим, проте останній відмовився від прямих контактів з грузинським колегою. З такою заявою, як повідомляє РосБізнесКонсалтинг , виступив в Нью-Йорку на скликаному з ініціативи США засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник Грузії при організації Іраклій Аласанія.

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