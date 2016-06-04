Меркель пообіцяла негайне скасування санкцій проти РФ при виконанні Мінських угод

Це у п’ятницю, 3 червня, пообіцяла федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Заява пролунала під час проведення з'їзду організації партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) землі Мекленбург - Передня Померанія, який відбувся у місті Гюстров, передає Deutsche Welle.

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"Я за те, щоб Росія крок за кроком просувалася ближче до європейського економічного простору, щоб ми зрештою отримали спільну економічну зону від Владивостока до Лісабона", - сказала канцлер, цитує агенція Reuters. Утім, з огляду на дії Росії в Україні не можна поступатися власними принципами, зазначила Меркель.

Зараз Франція та Німеччина намагаються домогтися встановлення тривалого перемир'я на Донбасі та проведення місцевих виборів, додала канцлерка. А ще Україна має нарешті отримати доступ до своїх кордонів. "Коли це буде виконано, тоді ми зможемо одразу припинити дію санкцій", - запевнила канцлерка.