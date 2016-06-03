Президент прокоментував можливість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

"Чи можуть бути вибори на окупованих територіях Донбасу? Можуть. Чи можуть бути зараз? Можуть, якщо ці вибори проведе сам окупант. І аж ніяк ні ми, ні світ ці вибори не визнаємо, так само, як ми не визнали фейкові вибори 2 листопада 2014 року, так само, як ми не визнаємо фейковий референдум в Криму, який проведений окупантом", - наголосив президент.

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"Чи будуть вибори, передбачені Мінськими угодами, за українським законодавством, які будуть проведені тоді, коли ми забезпечимо механізм відновлення українського суверенітету в окремих районах Донецької та Луганської областей? Можуть, але ми всі чітко наголосили, що логіка Мінських угод передбачає, що спочатку має бути виконаний безпековий компонент і лише потім вступає в силу політичний компонент, гуманітарний компонент супроводжується", - сказав глава держави.

За словами Порошенка, безпековий компонент полягає не просто в тому, що припиняють стріляти, цього недостатньо. "Мають бути встановлені на лінії зіткнення ефективні спостережні пункти, які гарантують виконання умови про безпеку. Разом з тим, мають бути встановлені відповідні пости міжнародних сил, які будуть розташовані у так званих місцях зберігання зброї, і будуть встановлені відповідні пости на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону", - заявив президент.

"Хто може встановити ці пости? Раніше казали, що це може бути Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Що ми спостерігаємо за останні два тижні: обидва дрони, які використовувала місія ОБСЄ, були збиті окупантами, дронів в ОБСЄ більше не залишалися, дрони дозволяли встановлювати об’єктивну картину, коли порушувався сепаратистами режим припинення вогню", - наголосив Порошенко

"Тому я чітко поставив питання: ми маємо вирішити питання про запровадження поліцейської озброєної місії ОБСЄ, яка забезпечить безпековий критерій в окремих районах Донбасу", - сказав президент.