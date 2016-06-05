Більшість швейцарців не підтримала ідею про гарантований базовий дохід

Про це свідчать попередні підсумки сьогоднішнього всенародного референдуму, повідомляє РИА Новости. Результати голосування по ряду ініціатив відомі вже у 20 з 26 кантонів Швейцарії.

Читайте такожШвейцарці проголосували проти гарантованого базового доходу - опитуванняІдея про введення безумовного основного доходу припускала, що швейцарці щомісяця отримуватимуть від держави по 2,5 тис. швейцарських франків (близько $2,5 тис.) для дорослих і 625 франків (близько $625) для дітей. На думку авторів ініціативи, це повинно було допомогти людям розкрити свій творчий потенціал.

При цьому швейцарці підтримали внесення змін до міграційної політики. Вони стосуються модифікації процедури обробки запиту від тих, хто потребує притулку, а також прискорення повернення мігрантів на батьківщину у разі відмови. За результатами голосування в 17 кантонах, цю ідею підтримали понад 60% населення.

Ще дві ініціативи, винесені на народне голосування - "За суспільне благо" і про більш справедливий перерозподіл автомобільних податків - громадяни Швейцарії відкидають.

У деяких кантонах голосування ще триває. Результати національного волевиявлення будуть офіційно оприлюднені сьогодні ввечері.