Вуличний художник Бенксі віддячив школі в Брістолі малюнком на стіні (фото)

Як повідомляють РИА Новости, малюнок виявили вчителі школи Bridge Farm в понеділок 6 червня, коли повернулися на роботу після тижневих канікул.

"Ми думаємо, що картина була закінчена сьогодні вночі, але не зовсім впевнені. Вона з'явилася після того, як ми провели конкурс на нові назви наших будинків, і вирішили назвати їх на честь легендарних жителів Брістоля. Ми повинні були включити і Бенксі. Ми вирішили, що буде правильно повідомити про це його піар-службу", - розповів директор школи Джефф Мейсон.

При цьому він заявив журналістам, що має намір зберегти картину і не планує її продавати.

"Ми дуже раді, це піде на користь нашій школі. Я впевнений, що картина надихне наших учнів. Нам довелося сьогодні вранці зробити чимало дзвінків, щоб картину ніхто не стер. Вона приголомшлива", - додав директор школи.

Мейсон також розповів, що отримав листа від самого художника.

"Дорога школа Bridge Farm, спасибі вам за лист і за те, що назвали будівлю на мою честь. Будь ласка, ось вам картина, і якщо вона вам не подобається, ви можете її домалювати. Я впевнений, що вчителі не будуть проти. Пам'ятайте, що завжди легше отримати прощення, ніж дозвіл. З любов'ю, Бенксі", - свідчить послання.

На картині зображена дитина, що грає в традиційну гру – палицю і обруч (граючий штовхає палицею обруч так, щоб він залишався у вертикальному положенні максимально тривалий час), тільки обруч замінений художником – відомим провокатором – на палаючу шину. Людина, квітка, в напрямку якого вона біжить, і будиночок позаду намальовані немов дитячою рукою, тоді як палаюча шина зображена цілком реалістично.

Робота підписана Бенксі, що нетипово для художника, який рідко підписує свої твори. Проте в даному випадку справжність підтвердив представник Бенксі.

Як повідомляв УНІАН, раніше загадковий вуличний художник Бенксі відкрив в англійському місті Вестон-Сьюпер-Мер тематичний парк розваг Dismaland, який є повною протилежністю Disneyland.

Подробиці читайте на УНІАН: http://www.unian.net/world/1114157-znamenityiy-hudojnik-sozdal-protivopolojnost-disneyland-fotoreportaj.html