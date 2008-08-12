Саркозі прибуде до Москви
08:04, 12 серпня 2008Світ
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Президент Франції зустрінеться з Медведєвим
Президент Франції Ніколя Саркозі у вівторок відвідає з візитом Росію і Грузію, щоб використати свої хороші відносини з Москвою і президентство Франції в ЄС для забезпечення переговорів між двома країнами.
Прибуття Саркозі до Москви очікується о 12.10 (за московським часом), після чого він зустрінеться з президентом Росії Дмитром Медведєвим. О 13.40 запланована прес-конференція, після чого він вирушить до Грузії на зустріч з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.
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