Саркозі прибуде до Москви

Президент Франції Ніколя Саркозі у вівторок відвідає з візитом Росію і Грузію, щоб використати свої хороші відносини з Москвою і президентство Франції в ЄС для забезпечення переговорів між двома країнами.

Прибуття Саркозі до Москви очікується о 12.10 (за московським часом), після чого він зустрінеться з президентом Росії Дмитром Медведєвим. О 13.40 запланована прес-конференція, після чого він вирушить до Грузії на зустріч з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

Газета.ру