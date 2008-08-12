Росії не сподобався проект резолюції РБ ООН по Південній Осетії

Постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив журналістам, що Росія не прийме підготовлену Францією резолюцію щодо конфлікту в Південній Осетії, повідомляє Лента.руз посиланням на France Presse.

З такою заявою Чуркін виступив за підсумками засідання Радбеза ООН в Нью-Йорку. За словами Чуркіна, резолюція потребує серйозного доопрацювання. Він зазначив, що в проекті немає "ані слова про грузинську агресію і скоєні Грузією злочини".

Документ передбачає невідкладне укладення перемир`я, дотримання територіальної цілісності Грузії і відновлення статусу території Грузії станом на момент початку конфлікту.

Франція мала намір представити готову резолюцію на голосування у вівторок, проте, як відзначає агентство Reuters, тепер дата голосування, швидше за все, буде перенесена, щоб погодити текст резолюції з Росією, яка володіє правом вето в Раді безпеки.