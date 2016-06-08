Після "супервівторка" Обама привітав Клінтон і призначив зустріч Сандерсу

Офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що зустріч запланована на четвер, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Президент подякував сенатору Сандерсу за те, що він заразив мільйони американців своїм настроєм на боротьбу з економічною нерівністю", - йдеться в заяві Білого дому.

Обама також привітав Клінтон з перемогою в боротьбі за висунення кандидатом в президенти від Демократичної партії.

"Її історична кампанія надихнула мільйони людей і стала продовженням її боротьби за права сімей і дітей з середнього класу", - заявив глава США.

Читайте такожОстанніми країнами, які відвідає Обама в ролі президента США, стануть Польща та Іспанія

Після перемоги на праймеріз в Нью-Джерсі Клінтон стане першою в історії жінкою, номінованої великою партією на пост президента США. Вона назвала свою перемогу історичною віхою для всіх жінок.

"Сьогоднішня перемога належить не одній людині. Це перемога поколінь", - зазначила колишній держсекретар.

Для прихильників Сандерса характерна недовіра до вашингтонської політики і що стоїть за багатьма кандидатами "великих грошей".

Клінтон похвалила кампанію, організовану її суперником і закликала його прихильників об'єднатися проти Дональда Трампа.

Трамп, який виграв 7 червня праймеріз в Нью-Джерсі і Південній Дакоті, також звернувся до прихильників Сандерса і закликав їх перейти на свій бік.

58-е президентські вибори в США пройдуть 8 листопада 2016 року.