Після "супервівторка" Обама привітав Клінтон і призначив зустріч Сандерсу
Президент США Барак Обама має намір провести зустріч c учасником праймеріз демократів Берні Сандерсом, який за підсумками "супервівторка" 7 червня поступився Хілларі Клінтон.
Офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що зустріч запланована на четвер, передає Російська служба Бі-бі-сі.
"Президент подякував сенатору Сандерсу за те, що він заразив мільйони американців своїм настроєм на боротьбу з економічною нерівністю", - йдеться в заяві Білого дому.
Обама також привітав Клінтон з перемогою в боротьбі за висунення кандидатом в президенти від Демократичної партії.
"Її історична кампанія надихнула мільйони людей і стала продовженням її боротьби за права сімей і дітей з середнього класу", - заявив глава США.
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Після перемоги на праймеріз в Нью-Джерсі Клінтон стане першою в історії жінкою, номінованої великою партією на пост президента США. Вона назвала свою перемогу історичною віхою для всіх жінок.
"Сьогоднішня перемога належить не одній людині. Це перемога поколінь", - зазначила колишній держсекретар.
Для прихильників Сандерса характерна недовіра до вашингтонської політики і що стоїть за багатьма кандидатами "великих грошей".
Клінтон похвалила кампанію, організовану її суперником і закликала його прихильників об'єднатися проти Дональда Трампа.
Трамп, який виграв 7 червня праймеріз в Нью-Джерсі і Південній Дакоті, також звернувся до прихильників Сандерса і закликав їх перейти на свій бік.
58-е президентські вибори в США пройдуть 8 листопада 2016 року.